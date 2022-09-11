Ранее оккупанты заявляли о "референдуме" 11 сентября, но сегодня ничего не произошло.

Русские войска и коллабораны перенесли дату проведения псевдореферендума на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей с 11 сентября по 4 ноября.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"С начала августа рашисты начали пугать, что 11 сентября они проведут "референдум". Они его хотят провести на (оккупированной) территории Запорожской и Херсонской областей. Конечно же, это была очередная пропаганда. Им не удалось это провести. Сегодня ничего не происходит и не может произойти", – сказал он.

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Этому есть несколько причин.

"Прежде всего – наши жители, которые находятся на территории временно оккупированного Мелитополя и в других оккупированных частях Запорожской области, не хотят присоединения к враждебному государству и показывают им свое сопротивление", – пояснил Федоров.

По оценкам, на участие в "референдуме" согласилось только до 10% граждан.

"Во-вторых, после удачных действий наших ВСУ и партизан сегодня нет желающих участвовать в избирательных комиссиях, которые должны организовывать этот фейковый "референдум", – добавил мэр.

В настоящее время оккупанты остановились на дате 4 ноября, но, уверен Федоров, благодаря успехам контрнаступления ВСУ псевдореферендум провести не удастся.

Война в Украине: актуальные данные

На юге и в Харьковской области продолжается контрнаступление Вооруженных сил Украины, объявленное в конце августа. По словам президента Владимира Зеленского, всего с начала сентября ВСУ освободили около 2 тысяч квадратных километров.

Генштаб отчитывается о десятках деоккупированных сел. 8 сентября стало известно о взятии под контроль Балаклеи, западные СМИ пишут об освобождении Изюма, бои продолжались в Купянске – важном железнодорожном сообщении оккупантов.

По мнению американских чиновников, есть признаки того, что нынешнее наступление может быть ранним этапом наступления, которое может значительно отодвинуть линию фронта России.

В то же время в Минобороны РФ отвод войск из Харьковской области называют перегруппировкой - разбитые силы якобы бросят на Донецкое направление.

Вместе с тем по состоянию на 10 сентября оккупанты не оставляли попыток идти в наступление в районах 8 населенных пунктов на Донбассе. Попытки были решительно отбиты ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали уже 52 650 оккупантов и уничтожили тысячи единиц вражеской техники.

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