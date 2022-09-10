Российская армия в эти дни демонстрирует лучшее, что умеет, - показывает спину, говорит президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала месяца ВСУ освобождены уже около 2 тысяч километров нашей территории.

Об этом говорится в его новом видеообращении.

"Движение наших воинов на разных направлениях фронта продолжается. В настоящее время в рамках активных действий с начала сентября освобождено уже около 2 тысяч километров нашей территории. Российская армия в эти дни демонстрирует лучшее, что умеет, – показывает спину. И, в конце концов, это неплохой выбор для них – бежать. Оккупантам в Украине места нет и не будет", – сказал он.

Видео дня

Отдельно глава государства упомянул бойцов 15-го Славянского полка Национальной гвардии Украины, отличившихся на Харьковском направлении и воинов 214-го отдельного стрелкового батальона.

"Благодарю за обеспечение безопасности ситуации в Балаклее воинов 214-го отдельного стрелкового батальона, которые вместе с подразделениями Главного управления разведки, Сил специальных операций, спецназовцами Нацгвардии и полицией вернули полный контроль в город", – сказал он.

В то же время Зеленский повторил призыв к российским военным, которые "не хотят возвращаться в РФ", сдаваться в плен с гарантией обращения согласно Женевским конвенциям.

Как писал УНИАН, 8 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что с первого сентября освобождено более тысячи квадратных километров территории Украины.

По данным Генштаба, в последние дни ВСУ освободили или взяли под контроль более 30 населенных пунктов, которые были временно захвачены российскими оккупантами в Харьковской области, в том числе и город Балаклея.

Сегодня, 10 сентября, стало известно об освобождении от оккупантов города Купянск.