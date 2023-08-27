По его словам, военкомам нужно совершить рейд по ночным клубам в крупных городах, причем "хватит одной Москвы".

Протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев заявил, что "половозрелые кони" с "расширенными зрачками", которые проводят ночи в ночных клубах, должны быть мобилизованы на фронт.

По его словам, военкомам нужно совершить рейд по ночным клубам в крупных городах, причем "хватит одной Москвы".

"Грешить, когда твои сверстники рук, ног лишаются, - это вообще свинство, - сказал священник. - Вот туда надо рейд один сделать. Я вас уверяю, это будет настолько оздоравливающий иметь эффект, что мы страну со временем не узнаем", - сказал он.

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РПЦ на службе у Путина

Русская православная церковь активно поддерживает вторжение российских войск в Украину и призывает россиян идти воевать. В апреле 2022 года в украинской разведке рассказали, что служители РПЦ получили "четкие указания" от Кремля.

Андрей Ткачев советовал оккупантами не заряжать РСЗО "Град" без молитвы: "Каждую, значит, сигару засовыешь: Господи помилуй, Господи помилуй.А потом …, не потому что хочется, а потому что надо".

Также появилось видео, где поп кричит, что "не может быть пощады сатанистам, какой бы образ они ни принимали - солдата, старушки или ребенка".

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