Председатель Госдумы Вячеслав Володин утверждает, что "не надо никаких референдумов, достаточно решения Конституционного суда".

В РФ партия "Справедливая Россия" предлагает провести референдум о возвращении смертной казни, заявил председатель партии Сергей Миронов. По словам Миронова, партия предлагает провести референдум 8 сентября в единый день голосования.

"Сегодня мы должны сказать отчетливо, мораторий на смертную казнь, который приняли в 1996 году в связи вступлением в Совет Европы, должен быть прерван. Сегодня не может быть для этих отморозков иной меры наказания, кроме как смертная казнь", - заявил Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин утверждает, что "не надо никаких референдумов, достаточно решения Конституционного суда".

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"У нас действует мораторий, но мы готовы обсуждать законопроекты", - заявил депутат от "Единой России" Павел Крашенинников.

Отдельно при этом он отметил, что решение по этому поводу нужно принимать на холодную голову.

"Надо обсуждать и думать. Те, кто совершил злодеяние, не имеют права ходить по земле... Мы уже предлагали в 2019 году... это вопрос очень ответственный. Слишком много злоупотреблений, в том числе со стороны правоохранительной системы", - сказал председатель КПРФ Геннадий Зюганов.

Зюганов отметил, что должна быть абсолютно исключительная мера.

Конституционный суд воздерживается от комментария по вопросу возможности возвращения смертной казни.

"Конституционный Суд воздерживается от комментария, поскольку в контексте обсуждения данной проблемы в сегодняшней ситуации вопрос может стать предметом рассмотрения КС РФ", - сказано в заявлении.

Призывы к убийствам в РФ - детали

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации, экс-президент РФ Дмитрий Медведев, комментируя теракт в подмосковном Crocus City Hall, призвал убивать всех "причастных".

"Меня спрашивают все. Что делать? Их поймали. Молодцы все, кто ловил. Их надо убить? Надо. И это будет. Но гораздо важнее убить всех причастных. Всех. Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал. Убить их всех", — написал Медведев.

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