В Кремле отказались комментировать пытки подозреваемых в террористическом акте.

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации, экс-президент РФ Дмитрий Медведев, комментируя теракт в подмосковном Crocus City Hall, призвал убивать всех "причастных".

"Меня спрашивают все. Что делать? Их поймали. Молодцы все, кто ловил. Их надо убить? Надо. И это будет. Но гораздо важнее убить всех причастных. Всех. Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал. Убить их всех", — написал Медведев в Telegram.

Согласно сообщению росСМИ, сегодня на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о пытках четверых мужчин, которых задержали по подозрению в совершении этого террористического акта.

Видео дня

Как сообщает "Медиазона", в частности, представитель западного СМИ сказал, что фигуранты дела "имеют следы пыток", у них распухшие лица, синяки и пр. Журналист также сказал, что в социальных сетях демонстрируются соответствующие видео и фото, которые свидетельствуют о применении пыток и попросил это прокомментировать.

"Я оставлю без ответа этот вопрос", — заявил Песков.

Он также добавил, что в настоящее время Кремль не принимает участия в дискуссии о возможности отмены моратория на смертную казнь в России.

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин сказал, что виновные в теракте понесут наказание – "они не заслуживают пощады".

"Никаким террористам не удастся запугать страну", — добавил Мишустин.

По данным ТАСС, Мишустин назвал главной заботой властей в контексте теракта - помощь пострадавшим и родственникам погибших.

По информации росСМИ, сегодня ночью Басманный суд (РФ) отправил в СИЗО четырех обвиняемых — Далерджона Мирзоева, Саидакрами Муродали Рачабализоду, Шамсудина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. На фотографиях, которые сделаны в суде, все четверо - со следами пыток. Отмечается, что 19-летнего Файзова доставили в суд из реанимации, Муродали Рачабализоду во время задержания отрезали часть уха, Фаридуни пытали током. Отмечалось, что задержанных били, одному из них выдавили глаз и пр.

Теракт в "Крокусе" - что известно

Напомним, вечером 22 марта в Подмосковье произошел масштабный теракт. Несколько человек, одетые в камуфляж, открыли стрельбу из автоматов по посетителям концерта группы "Пикник" в Crocus City Hall. В результате, по данным российских СМИ, погибли более 140 человек, пострадали около 290, из них более 180 - госпитализированы.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация ИГИЛ. При этом российский диктатор Владимир Путин выступил с обращением, в котором связал нападение террористов с Украиной, и провел аналогию с преступлениями нацистов во времена Второй Мировой войны.

Сегодня, 25 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проведет совещание, на котором обсудят меры, связанные с терактом в Подмосковье. Каких-либо комментариев о ходе расследования Кремль пока давать не планирует и за помощью в расследовании к другим странам обращаться не будет.

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