За запрет на выдачу шенгенских виз гражданам РФ уже выступили пять стран.

В Госдуме призвали лишать гражданства людей, которые были замечены в критике российских властей.

Как пишут росСМИ, с такой идеей к вице-премьеру обратился депутат Иван Сухарев.

Он отметил, что осуждение так называемой "спецоперации", как кровавый диктатор называет развязанную против Украины войну, и признание нелегитимности российских властей некоторые западные страны "планируют сделать обязательным условием для выдачи визы".

Посему тех, кто пройдет эту процедуру, предлагается или лишать гражданства РФ, или же запрещать/ограничивать им въезд на территорию России.

Запрет на выдачу виз россиянам – что известно

За запрет на выдачу шенгенских виз гражданам РФ выступили пять стран: Эстония, Литва, Чехия, Финляндия и Дания. Первая страна из списка уже реализовала ограничение на въезд.

В России на фоне подобных заявлений за последние две недели количество заявок на шенгенскую визу выросло на 40%, а чиновники из РФ пригрозили ответом на запрет.

ЕС рассмотреть прекращение выдачи шенгенских виз для россиян на заседании в конце августа. По мнению представителей государства, это может быть очень эффективная санкция.

При этом в Латвии рассматривают возможность аннулировать визы и виды на жительство для россиян, которые поддерживают войну против Украины. А в Литве предложили спрашивать у россиян при въезде в ЕС, чей Крым.

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