В Госдуме призвали лишать гражданства людей, которые были замечены в критике российских властей.
Как пишут росСМИ, с такой идеей к вице-премьеру обратился депутат Иван Сухарев.
Он отметил, что осуждение так называемой "спецоперации", как кровавый диктатор называет развязанную против Украины войну, и признание нелегитимности российских властей некоторые западные страны "планируют сделать обязательным условием для выдачи визы".
Посему тех, кто пройдет эту процедуру, предлагается или лишать гражданства РФ, или же запрещать/ограничивать им въезд на территорию России.
Запрет на выдачу виз россиянам – что известно
За запрет на выдачу шенгенских виз гражданам РФ выступили пять стран: Эстония, Литва, Чехия, Финляндия и Дания. Первая страна из списка уже реализовала ограничение на въезд.
В России на фоне подобных заявлений за последние две недели количество заявок на шенгенскую визу выросло на 40%, а чиновники из РФ пригрозили ответом на запрет.
ЕС рассмотреть прекращение выдачи шенгенских виз для россиян на заседании в конце августа. По мнению представителей государства, это может быть очень эффективная санкция.
При этом в Латвии рассматривают возможность аннулировать визы и виды на жительство для россиян, которые поддерживают войну против Украины. А в Литве предложили спрашивать у россиян при въезде в ЕС, чей Крым.