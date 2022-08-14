На этот счет высказался президент государства.

Латвия может аннулировать визы и виды на жительство для россиян, которые поддерживают войну против Украины. Прибалтийское государство понимает, какие ужасы творит РФ на территории нашей страны.

Как передает портал Delfi, с такой инициативой выступил президент Латвии Эгилс Левитс.

По словам главы державы, наказывать за поддержку войны нужно не только россиян. Если постоянные жители Латвии принимают гражданство РФ, то им тоже не следует выдавать виды на жительство. Левитс считает, что это вопрос "угрозы безопасности" для страны.

"Торговля предыдущими правительствами видами на жительство, их неоправданная щедрость в предоставлении вида на жительство российским гражданам, за которой скрывались лишь корыстные интересы некоторых политических бизнесменов, создала угрозу безопасности и способствовала двуязычию. Пришло время пересмотреть последствия этой неудачной и опасной политики", — заявил Левитс.

Президент отметил, что Россия всегда оставалась империей, независимо от государственной формации. Поэтому она постоянно была угрозой для других стран.

"Убийство невинных людей, пытки, унижения, депортация, лишение человеческого достоинства — все, что сегодня происходит в Украине, произошло и здесь, в Латвии", — добавил Левитс.

Президент также выступил за запрет на выдачу туристических виз россиянам на уровне ЕС. По его мнению, Латвия должна вместе с единомышленниками настаивать на этом.

Напомним, за запрет на выдачу шенгенских виз гражданам РФ выступили пять стран: Эстония, Литва, Чехия, Финляндия и Дания. Первая страна из списка уже реализовала ограничение на въезд.

В России на фоне подобных заявлений за последние 2 недели количество заявок на шенгенскую визу выросло на 40%. А чиновники из РФ пригрозили ответом на запрет.

Чехия, которая главенствует в Совете Европейского Союза, предложит странам ЕС рассмотреть прекращение выдачи шенгенских виз для россиян на заседании в конце августа. По мнению представителей государства, это может быть очень эффективная санкция.

А в Офисе президента Украины объяснили, почему нужен такой запрет. Он поможет гражданам РФ осознать ответственность за войну.

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