Но под санкцию не попадут лица, являющиеся сотрудниками дипломатических представительств в Эстонии и члены их семей.

Эстония планирует не впускать в страну граждан России с выданными республикой шенгеськими визами.

По словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, через неделю будет применяться санкция к шенгенским визам, выданным Эстонской Республикой, пишет ERR.

"Это означает, что визы останутся действительными. Однако на владельцев виз будут наложены санкции при въезде в Эстонию, то есть им будет запрещен въезд в Эстонию", - пояснил глава МИД.

Под санкцию не попадут:

лица, которые являются сотрудниками дипломатических представительств в Эстонии и члены их семей;

лица, занимающиеся международными грузовыми и пассажирскими перевозками;

лица, имеющие право свободного передвижения согласно законодательству ЕС;

лица, въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям, а также близкие родственники лиц, имеющих эстонское гражданство или постоянный вид на жительство в Эстонии.

"Подчеркну еще раз - во-первых, это положение вступает в силу через неделю. Во-вторых, это означает, что львиная доля шенгенских виз, выданных в Эстонии, фактически продолжают действовать, но въезд в Эстонию тем людям, которые не подпадают под исключение, не разрешается", - добавил Рейнсалу.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram прокомментировал решение Эстонии, отметив, что изоляция и возвращение России в СССР - это цель цивилизованного Запада.

"Изоляция и возвращение России в СССР - это цель цивилизованного Запада. Российская стратегия хамства и террора на государственном уровне должна остаться исключительно в границах РФ и не распространяться на демократический мир", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма и официально призвал страны ЕС ограничить выдачу виз гражданам РФ и Беларуси.

Напомним, ранее премьер-министр Эстонии призвала остановить туризм из России в Европу, отметив, что "посещение Европы - это привилегия, а не право человека".

Ранее УНИАН уже сообщал, что Эстония запретила выдачу временных виз на проживание или обучение россиянам.

Как сообщал УНИАН, в интервью The Washington Post президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад запретить въезд всем российским путешественникам. Он выразил мнение, что санкции, которые уже наложены на Россию, являются "слабыми" по сравнению с закрытием границ для российских граждан на один год и полным эмбарго на покупку российских энергоносителей.

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