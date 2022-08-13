По мнению чиновников, в вопросе виз должен быть "общеевропейский ответ".

Идея ограничить передвижение россиян по Европе после прибалтийских стран и Финляндии нашла отклик в Дании. Там выступили за ограничение выдачи шенгенских виз гражданам России.

Об этом заявили глава датского МИД Еппе Куфуд и министр по делам иммиграции и интеграции Коре Дюбвад, пишет Politiken.

По мнению двух чиновников, в вопросе виз должен быть "общеевропейский ответ".

"Понятно, что если в Европе есть только одна страна, куда россияне могут въехать, то в принципе можно въехать и во всю шенгенскую зону. Вот почему это должно быть сделано в рамках всего ЕС", - пояснил Дюбвад.

Еппе Куфуд добавил, что Копенгаген открыт к обсуждению всех предложений по санкционному давлению на Москву.

Издание уточняет, что, по данным иммиграционной службы Дании, за первые пять месяцев 2022 года страна выдала российским гражданам почти в три раза больше виз, чем за весь 2021-й.

Напомним, Дания стала пятой страной, выступившей за визовые ограничения. Ранее о намерении заявили Литва, Чехия, Эстония и Финляндия.

В самой же России на фоне подобных заявлений за последние 2 недели количество заявок на шенгенскую визу выросло на 40%.

Вас также могут заинтересовать новости: