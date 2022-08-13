Не дожидаясь решения ЕС, власти Финляндии решили сами значительно усложнить и сократить выдачу туристических виз россиянам.

Власти Финляндии готовятся ввести новые ограничения по выдаче виз гражданам России.

Об этом сообщил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто в комментарии телеканалу MTV3.

По его словам, в Финляндии уже определились, как именно ограничат выдачу виз россиянам.

"На практике это (ограничение - ред.) будет означать, что вы можете подавать документы на туристическую визу по понедельникам, а со вторника по пятницу вы можете подавать документы на визу по семейным обстоятельствам, по учебе, работе, или по другим веским основаниям", - пояснил Хаависто.

Он сообщил, что нововведения позволят значительно замедлить выдачу виз гражданам РФ и они являются реализованными на национальном уровне. По его словам, таким образом, Финляндия может сама ограничить выдачу туристических виз россиянам. При этом Хаависто отметил, что россияне по-прежнему смогут пересечь границу Финляндии с визой, выданной другой страной Шенгенской зоны.

Напомним, что в конце месяца Чехия будет вести переговоры по общеевропейскому решению о запрете выдачи туристических виз россиянам. Однако Германия выступает против такого решения.

Как сообщал УНИАН, 11 августа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не согласился с заявлением канцлера Германии Олафа Шольца, отвергшего идею всеобщего запрета на въезд гражданам РФ в страны Евросоюза.

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