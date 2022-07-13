Мужчина считает, что его жена "выражает антироссийские настроения" и настраивает их ребенка против властей РФ.

Житель российского поселка в Подмосковье пожаловался на собственную супругу в полицию на почве разногласий из-за войны в Украине.

Об этом пишет издание "Московский комсомолец".

По данным издания, мужчина "попросил принять меры к своей супруге", которая выражает "антироссийские настроения" в связи с войной и "настраивает против правительства" их общего ребенка.

Известно, что в России по статье за "фейки о российской армии" возбуждены тысячи административных дел и десятки уголовных, многие – после доносов. Например, в российском городе Пенза школьники написали донос на свою учительницу, которая решила рассказать правду о войне в Украине и действиях Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, в одном из выпусков издания The Economist вышла статья под заголовком "Путин не сумел захватить Украину, но одержал победу в угнетении России".

Журналисты отмечают, что война возвращает в Москву атмосферу сталинских времен. В обычай снова вошло доносить друг на друга, а страх выражать свою мысль пронизывает даже круги близких друзей.

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