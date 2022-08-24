Глава литовского МИД пригрозил ввести запрет на выдачу виз россиянам на региональном уровне.

Литва рассмотрит вопрос запрета выдачи виз россиянам на региональном уровне. Это произойдет в том случае, если Европейский Союз не поддержит это решение.

Об этом сообщает LRT.

"Прежде всего мы добиваемся европейского решения потому, что оно вернее всего с правовой точки зрения. Если оно не будет найдено, мы не исключаем возможность поиска регионального решения, которое включало бы страны Балтии, Польшу, и, скорее всего, Финляндию", – заявил министр зарубежных стран Габриелюс Ландсбергис.

При этом он указал, что региональное решение может быть похоже на то, как Эстония не пропускает определенные группы лиц.

"Пограничник имеет право спросить, поддерживаете ли вы войну в Украине, чей Крым. Если лицо, пересекающее границу Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Польши, скажет, что, по ее мнению, Крым не оккупирован, можно предположить, что допуск этого лица не отвечает интересам национальной безопасности", – отметил литовский дипломат.

Запрет на выдачу виз россиянам - что известно

За запрет на выдачу шенгенских виз гражданам РФ выступили пять стран: Эстония, Литва, Чехия, Финляндия и Дания. Первая страна из списка уже реализовала ограничение на въезд.

В России на фоне подобных заявлений за последние две недели количество заявок на шенгенскую визу выросло на 40%, а чиновники из РФ пригрозили ответом на запрет.

Чехия, которая главенствует в Совете Европейского Союза, намерена предложить странам ЕС рассмотреть прекращение выдачи шенгенских виз для россиян на заседании в конце августа. По мнению представителей государства, это может быть очень эффективная санкция.

При этом в Латвии рассматривают возможность аннулировать визы и виды на жительство для россиян, которые поддерживают войну против Украины.