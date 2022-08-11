Иван Нечаев увидел шовинистов в Европе и пригрозил последствиями.

В Москве отреагировали на предложение запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам Российской Федерации. Европейским политика м пригрозили ответом на такие инициативы.

Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев во время брифинга.

"Убеждены, что попытки в угоду политической конъюнктуре отгородиться от России новым железным занавесом, разрушив создаваемое на протяжении новейшей истории единое гуманитарное пространство Европы и осложнить тысячи межличностных связей не встретят поддержки у населения стран ЕС. Им впору призадуматься, стоит ли продолжать оказывать поддержку политикам, делающим шовинистические заявления, которые не могут не иметь последствий. За такие слова придется отвечать", - пригрозил диплома.

По его словам, попытки лишить россиян возможности посещать ЕС, "демонстрируют вызванное бессильной злобой желание украинского режима и поддерживающего его русофобского лагеря в ЕС коллективно наказать всех россиян просто за то, что они являются гражданами страны, которая проводит независимый внешнеполитический курс и твердо отстаивает свои национальные интересы".

"Инициаторов таких идей не смущает, что шенгенский визовый кодекс не предусматривает возможности введения тотального неизбирательного запрета на выдачу краткосрочных виз, что подтвердила пресс-секретарь ЕК. Более того, их, по-видимому, не волнует и то, что любая дискредитация при выдаче виз является грубейшим нарушением базовых правочеловеческих принципов, закрепленных в Хартии ЕС об основных правах", - подытожил Нечаев.

Как ранее сообща УНИАН, Эстония планирует аннулировать выданные россиянам шенгенские визы и отказать им во въезде в страну. Также страна запретила выдачу временных виз на проживание или обучение гражданам РФ.

Кроме того, сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма и призвал страны ЕС ограничить выдачу виз россиянам и беларусам.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц скептически относится к прекращению выдачи шенгенских виз россиянам.

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