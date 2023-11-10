Родственница диктатора решила устроить пропагандистскую акцию с вагнеровцами.

У группы бывших наемников "Группы Вагнера" забрали полученные летом награды, чтобы племянница Путина могла им снова их вручить. Об этом казусе оппозиционному изданию "Можем объяснить" рассказала жительница Нижнего Новгорода, чей сын воевал в составе "Вагнера".

Отмечается, что двоюродная племянница Владимира Путина Анна Цивилева с апреля возглавляет учрежденный российским диктатором фонд "Защитники отечества". А сегодня стало известно, что Путин включил ее в состав президентской комиссии по делам ветеранов.

Недавно она вручила награды 26 вагнеровцам из Нижегородской области. Но, как выяснилось, это было повторное награждение, устроенное в пропагандистских целях. Как рассказала журналистам мать одного из награжденных, сын получил медаль ещё в июле.

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"Сын привез медаль из Анапы из госпиталя [где лечили вагнеровцев]. Накануне [повторного] награждения ему позвонили и просили привезти награду, а на следующий день было награждение. Остальных ребят тоже так же награждали своими же наградами. Просто, видимо, для пиара не стали заморачиваться изготовлением ещё одной медали", — рассказала мать оккупанта.

По словам женщины, чиновники даже не знали фамилий тех, кого они награждали. Также она выразила мнение, что фронтовиков на церемонию собирали наобум и в спешке. Это уже вызвало возмущение в нижегородских чатах семей вагнеровцев, которые не понимают, почему не наградили их мужей и сыновей.

По данным журналистов, во многих российских регионах учредили новые медали, предназначенные для участников войны. Их часто получают близкие к местным властям люди и столичные "селебрити", т.е. знаменитости.

Ситуация на фронте в Украине – последние новости

Как писал УНИАН, в оккупированном Крыму мобилизованные россияне до смерти избили своего полковника. По данным ГУР МОУ, избиение произошло 1 ноября в Симферополе, а 7 ноября полковник скончался от полученных травм.

Также мы рассказывали, что 15-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам продолжает получать награды за избиение узника грозненского СИЗО. На этот раз он стал обладателем ордена "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой". Награду вручил лично глава региона Казбек Коков, сообщил Кадыров-старший.

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