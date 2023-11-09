Один из самолетов - это борт ликвидированного главаря ЧВК Пригожина.

В Беларусь прилетали борта частной военной компании "Вагнер". Вероятно, они прилетали за наемниками.

Как сообщает "Беларуски Гаюн", часть вагнеровцев могли вывезти в Мали. Отдельно стоит остановиться на прилетах в Беларусь бортов, связанных с ЧВК "Вагнер". За месяц нами зафиксированы прилеты двух самолетов, связанных с наемниками.

12 октября на аэродром "Бобруйск" прилетал транспортный самолет Ил-76 (RA-76370) российской грузовой авиакомпании "Abakan Air". Во-первых, стоит отметить, что сам прилет на аэродром "Бобруйск" - очень редкое событие, не говоря уже о том, что это ближайший аэродром к лагерю ЧВК "Вагнер". Во-вторых, интересен дальнейший маршрут борта-через Тунис он полетел в Мали.

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По информации СМИ, именно в Мали дислоцируется около 1000 наемников ЧВК "Вагнер", которые помогают местной военной хунте. Есть все основания полагать, что прилет самолета Ил-76 был связан с деятельностью ЧВК "Вагнер". Не исключено, что самолет осуществлял перевозку наемников из Беларуси в Мали. И да, это первый зафиксированный рейс такого плана, который действительно мог вывезти какое-то количество наемников из Беларуси в Африку.

Кроме того, 31 октября в аэропорт "Гомель" из Санкт-Петербурга прилетал один из самолетов ликвидированного главаря "Вагнера" Евгения Пригожина - Beech C90GTi King Air. Самолет пробыл в аэропорту 6 часов и 50 минут. И, на данный момент, цель его прилета неизвестна.

"Вагнер" в Беларуси

Члены ЧВК "Вагнер" начали приезжать в Беларусь после того, как в конце июня устроили мятеж в РФ под руководством своего главаря Евгения Пригожина. Стоит отметить, что Пригожин 23 августа уничтожен якобы в результате авиакатастрофы.

В конце июля СМИ писали, что "вагнеровцы" массово возвращаются из Беларуси в Россию, поскольку каждую вторую бригаду ЧВК распустили в отпуска.

Белорусский независимый военный аналитик Александр Алесин выразил мнение, что российские власти перебросили наемников в Беларусь, чтобы отвлечь украинцев от основного фронта.

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