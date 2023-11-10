После этого военнослужащие, переодевшись в гражданское, бежали в Краснодарский край РФ.

В оккупированном Крыму мобилизованные россияне до смерти избили своего полковника. Как сообщили в Главном управлении разведки Украины, событие состоялось 1 ноября 2023 года во временно оккупированном Симферополе.

"Группа мобилизованных солдат 20-й мотострелковой дивизии, входящей в 8 армии Южного военного округа ВС РФ, нанесла тяжкие телесные повреждения полковнику Мусурбекову. Офицер оккупационной армии занимал должность заместителя командира полка. 7 ноября 2023 года в больнице Симферополя констатировали смерть Мусурбекова от полученных травм", - информирует ГУР.

По данным разведки, подозреваемые в убийстве полковника российские военнослужащие в тот же день, переодевшись в гражданское, самовольно покинули место дислокации своего подразделения в Симферопольском районе и бежали в Краснодарский край РФ.

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Дезертирство в рядах оккупантов

Как сообщал УНИАН, в конце сентября стало известно о росте количества случаев дизертирства среди российских военных на временно оккупированных территориях Херсонской области.

На днях глава Командования специальных операций армии США Джонатан Брага заявил, что благодаря своим информационным операциям Киев заставил 17 тысяч россиян дезертировать с поля боя, не сделав ни одного выстрела. По его словам, быстрый прогресс в коммуникационных технологиях и широкое использование платформ социальных медиа облегчили государственным и негосударственным субъектам доступ к широкой аудитории для продвижения собственных интересов и подрыва позиций своих конкурентов.

Брага отметил, что используя возможности социальных сетей, военные или разведывательные службы могут также собрать подробную информацию о противнике, его оборудовании и персонале и использовать эту информацию для нападения на отдельные войска и подорвать их моральный дух. На тактическом уровне подрыв воли и морального духа отдельных солдат приводит к подрыву общей боеспособности подразделения. Это традиционная военная деятельность, направленная на то, чтобы вселить сомнение в умы противника.

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