Он пытался сжечь ее квартиру.

В Москве российский оккупант из частной военной компании "Вагнер" избил пенсионерку и устроил в ее квартире поджог.

Как пишет Telegram-канал Baza, инцидент произошел 7 апреля. Пенсионерке Людмиле позвонила в дверь соседка и сообщила, что ее внучка забрала у ее сына телефон. 25-летний россиянин забежал в квартиру, начал кричать и требовать отдать телефон, после чего избил женщину.

Пенсионерка рассказал, что сосед перерезал телефонные провода и угрожал ее убить, взяв на кухне нож. После этого оккупант облил легковоспламеняющейся жидкость ковёр и постельное бельё и поджег их.

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Огонь удалось потушить. Женщину госпитализировали с переломом носа, вывихом пальца, множественными ушибами и кровоподтеками.

Мужчина рассказал полицейским, что полгода служил наемником в ЧВК "Вагнер", его контракт закончился 28 февраля.

Оккупанты возвращаются в Россию

Напомним, что в российским селе Новый Бурец жаловались на боевика из ЧВК "Вагнера", вернувшегося с войны в Украине в отпуск. Сначала он терроризировал местных жителей, а затем убил женщину, сдававшую ему жилье.

Недавно СМИ стало известно, что российского военнослужащего задержали по подозрению в изнасиловании школьницы во время отпуска.

Осенью в Омске несколько десятков российских "новобранцев" устроили массовую драку на местном рынке.

В феврале в России с почестями хоронили "вагнеровца" Руслана Джафарова, осужденного за заказное убийство. На его похоронах был почетный караул "Юнармии".

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