Кроме того, ликвидированного захватчика представили к государственной награде.

В РФ с почестями похоронили зека - "вагнеровца" Руслана Джафарова, которого завербовали в колонии, где он отбывал наказание за заказное убийство.

Как сообщают российские пропагандисты, из киллера сделали "героя" и после ликвидации представили к награде.

43-летний Руслан Джафаров - наемный убийца из Белой Калитвы Белокалитвинского района Ростовской области. До недавнего времени он отбывал наказание в одной из колонии за убийство предпринимателя, но Пригожин "досрочно" освободил его и отправил на фронт.

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13 февраля Джафарова похоронили. На его похоронах был почетный караул из детей "Юнармии". На церемонии показывали фильм о захватчике.

Потери "Вагнера" в Украине

ВСУ минусуют сотни "вагнеровцев" ежедневно, однако ЧВК Пригожина настойчиво везет на фронт новое пушечное мясо. Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что вчера, 17 февраля, через город на Запорожское направление повезли 43 автобуса с "вагнеровцами".

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что на востоке в некоторых штурмовых отрядах ЧВК "Вагнер" и других подразделениях оккупантов потери составляют до 80% личного состава.

В то же время в Белом доме заявили, что за год войны в Украине частная военная компания "Вагнер" потеряла ранеными и ликвидированными более 30 тыс. наемников. Более 4 тысяч "вагнеровцев" были ликвидированы с середины декабря, около 90% из них - завербованные зэки.

Недавно боевики частной военной компании "Вагнер" записали видеообращение об огромных потерях на фоне десятков трупов наемников. "Вагнеровцы" заявили, что ВСУ ежедневно "минусуют" сотни их "коллег".

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