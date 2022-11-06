Полиция приехала уже после окончания кровавых разборок.

Пьяные русские "мобики" подрались на рынке в Омске (РФ).

Как сообщает Телеграмм-канал "СтратКом ВСУ", несколько десятков "новобранцев" устроили драку на Ленинском рынке - недалеко от поселков Светлый и Черемушки, где расположены части мобилизованных.

На кадрах с места происшествия видно, что в результате драки есть по крайней мере один пострадавший. Голос за кадром сообщает, что "мобик" упал после удара и разбил голову.

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Когда драка закончилась, приехала полиция. Что было с мобилизованными дальше, пока неизвестно.

Мобилизации в РФ: последние новости

2 ноября УНИАН уже сообщал, что в РФ мужчинам продолжают поступать повестки несмотря на заявления Шойгу. Как отмечал эксперт Александр Коваленко, Путин просто забросает фронт "мобиками", но ситуацию это не спасает. У многих российских подразделений потери в личном составе достигли уже более 60%, сообщил обозреватель.

3 ноября в Генштабе рассказали, что мобилизованные русские пытаются избежать попадания на фронт любым способом. Уже известно о случаях бегства из воинские части и даже самоубийствах.

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