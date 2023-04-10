Он пригласил школьницу к себе домой.

В России военнослужащего обвиняют в изнасиловании школьницы во время отпуска.

Как пишет Telegram-канал Astra со ссылкой на источники, речь идет о 23-летнем контрактнике из Самары Кирилле К, который служит в в/ч 11386. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пукнту "а" части 3 статьи 131 УК РФ (Изнасилование).

Инцидент произошел в одном из сел Кинель-Черкасского района. По версии следствия, военнослужащий пригласил к себе домой ученицу восьмого класса и изнасиловал ее.

Видео дня

Рост преступности в России: последние новости

Напомним, что ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия стремительно превращается в анклав криминальности.

В конце декабря в Челябинской области пьяный мобилизованный до смерти избил своего командира.

В городе Королев слепой командир убил друга-хирурга во время пьяного застолья - они спорили о том, кто большое убил.

В марте в российском ночном клубе полицейские и охранники избили "добровольца", который воевал в Украине. Он скончался через две недели.

Также недавно сообщалось, что российский оккупант из ЧВК "Вагнера" убил женщину, которая сдавала ему жилье. Местные жители жаловались на то, что он "держал в страхе" все село.

Вас также могут заинтересовать новости: