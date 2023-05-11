Россияне теряются в своей столице. Люди на улицах спрашивают друг друга, как пройти в то или иное место.

В Москве для борьбы с дронами обнулили штатную работу сервисов, предоставляющих услуги на основе точных геолокационных данных.

Как сообщает проект "ВЧК-ОГПУ", путем введения в одностороннем порядке ограничений на работу определенных протоколов связи Яндекс-навигатор и другие откатились примерно на уровень 2010 года. Геолокационные службы не могут определить точное местоположение, скорость и направление движения устройства.

"В результате навигация в устройствах работает очень неточно. Люди друг у друга спрашивают, как и куда пройти. Приложение с движением общественного транспорта работает с большой погрешностью, выдает неправильные данные", - отмечает проект.

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Переполох в Москве

Раньше беспилотники летали только в приграничных городах РФ, а теперь свободно чувствуют себя в небе над Москвой. 3 мая в небе Москвы заметили неизвестный БПЛА, который пилотировал на крышу одного из зданий Кремля и стал причиной пожара.

После этого мэр Москвы Сергей Собянин официально запретил запуск беспилотников в небе над городом. Он заявил, что такое право остается лишь за чиновниками и силовиками, однако о самой атаке на Кремль прогнозируемо умолчал.

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