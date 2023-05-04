Бредовой идеей отличились в российской Госдуме.

В Госдуме РФ придумали, как прикрыть фиаско собственных систем ПВО, которые не могут справиться с перехватом "украинских" дронов даже в центре Москвы.

Бредовой идее отличился первый зампред комитета по обороне Алексей Журавлев. В интервью пропагандистским СМИ он заговорил о создании "эскадрильи орлов".

Российский депутат на полном серьезе предложил натренировать хищный птиц для того, чтобы противостоять опасностям в воздухе.

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"Нужно подумать о защите наших важных объектов инфраструктуры вплоть до того, что сформировать эскадрилью орлов-перехватчиков дронов в Кремле и других местах", - заявил он.

Такая идея, похоже, пришлась по вкусу некоторым россиянам. В частности, пророссийский публицист Владислав Шурыгин сегодня опубликовал в своем Telegram "орлиное" видео.

Дрон "проехался" по крыше Кремлевского здания

Напомним, что таким "полетом" фантазии в России отличились из-за сильного перепуга. 3 мая в небе Москвы заметили неизвестный БПЛА, который пилотировал на крышу одного из зданий Кремля и стал причиной пожара.

Напомним, что после "бурной" ночи мэр Москвы Сергей Собянин официально запретил запуск беспилотников в небе над городом. Он заявил, что такое право остается лишь за чиновниками и силовиками, однако о самой атаке на Кремль прогнозируемо промолчал.

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