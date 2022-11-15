На место прибыла военная полиция и задержала 12 человек. Их доставили в распоряжение роты военной полиции .

Во временно оккупированном Мелитополе 12 мобилизованных россиян устроили перестрелку.

Инцидент произошел в кафе "Джокер", сообщает Telegram-канал Baza.

Военные напились и между ними возник словесный конфликт, который быстро перерос в перестрелку. Один из мобилизованных внезапно начал стрелять. В результате один человек был ранен в плечо.

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На место прибыла военная полиция и задержала 12 человек. Среди них: 7 рядовых, двое младших сержантов, ефрейтор, капитан и лейтенант. Их доставили в распоряжение роты военной полиции и отправили в комнату для временно задержанных.

Конфликты в российской армии

Между представителями различных групп оккупантов регулярно возникают вооруженные конфликты и столкновения. Так, в августе во временно оккупированной Васильевке Запорожской области между бурятами и "кадыровцами" произошла перестрелка, которая привела к жертвам.

Между подразделениями разных этнических групп отношения довольно напряженные. Так, кадыровцы даже нанесли по бурятам несколько артиллерийских ударов.

По словам представителя Министерства обороны Украины полковника Александра Мотузяника, конфликты в оккупационной армии не единичны ввиду многоэтнического состава Вооруженных сил РФ.

12 ноября сообщалось, що на оккупированной территории Донецкой области между мобилизованными россиянами и кадыровцами возник очередной вооруженный конфликт.

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