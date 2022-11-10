Захватчики строят оборонительные сооружения как вблизи города Мелитополь, так и в сторону Херсонского направления.

В Мелитополе на захваченных предприятиях российские военные изготавливают конструкции для обороны оккупированного города от Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире информационного телемарафона.

Он подчеркнул, что захватчики определили Мелитополь как свой административный и логистический центр, и через него они ведут логистику своих вражеских войск.

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"Мы видим, что на территории города на захваченных предприятиях они изготавливают конструкции, которые используют для строительства своих сооружений для обороны, которые они строят как вблизи Мелитополя, так и в сторону Херсонского направления", - отметил Федоров.

Ситуация в Мелитопольском районе

Как сообщил Федоров 1 ноября, рашисти начали вывозить детей из Мелитополя в РФ под предлогом "каникул". А старшеклассников в школе учат использовать оружие.

7 ноября стало известно, что оккупанты массово свозят людей в Мелитополь с других временно захваченных территорий. Они заселяют их в пустующие дома на территории города и окрестных сел.

Также сейчас в Мелитопольском районе идет принудительная паспортизация украинцев.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября в селе Вознесенка Мелитопольского района Запорожской области силы сопротивления "поджарили" логово российских оккупантов.

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