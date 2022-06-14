Командованию пришлось их разделить.

Командование Российской Федерации разделило подразделения бурятов и кадыровцев из-за того, что между ними произошли столкновения.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Храбрые группы под Васильевкой, их поделили. Часть ушла на Херсонское направление, часть – на Северодонецкое. При чем на Северодонецкое пошли кадыровцы, на Херсонское – буряты. А знаешь почему? Между ними очень скверные отношения", - рассказал он.

По словам Арестовича, эти подразделения уже устраивали разборки в Чернобаевке Херсонской области.

"А сейчас дошло до того, что скандальные кадыровцы нанесли по бурятам парочку артиллерийских ударов. Поэтому их взяли и отправили на Северодонецк в наказание, потому что они как-то неправильно себя ведут, а бурятов от греха подальше отправили на Херсонское направление", - отметил он.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие атаковали командный пункт с чеченцами в Рубежном и скопление так называемых "вагнеровцев" в Стаханове Луганской области.

Как сообщал УНИАН, ранее в Украине ликвидировали "легендарного" бурята-палача из ЧВК "Вагнера" с позывным "Ваха".

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