Точное количество жертв и раненных среди оккупантов неизвестно, но они есть.

Во временно оккупированной Васильевке Запорожской области произошел конфликт между бурятами и "кадыровцами". Они устроили перестрелку, так как каждая из сторон стремится контролировать город. Стычка закончилась жертвами, хотя точное количество убитых и раненных неизвестно.

О противостоянии бурятов и "кадыровцев" рассказал военный корреспондент Андрей Цаплиенко со ссылкой на местных жителей.

"В Васильевке Запорожской области произошла стрельба между бурятами и кадыровцами. Определяли, кто главный в городе. Пока достоверно неизвестно сколько 200-х и 300-х с обеих сторон. Но потери среди оккупантов есть. Об этом сообщают местные жители", — написал Цаплиенко.

Напомним, еще в середине июня советник ОПУ Алексей Арестович сообщил, что между бурятами и кадыровцами сложились скверные отношения. Вторые нанесли по позициям первых несколько артиллерийских ударов на юге Украины.

Этот конфликт тянется уже как минимум несколько месяцев. Тот же Арестович в конце апреля рассказывал о перестрелке в Чернобаевке. Тогда в стычке совокупно приняли участие около 100 бурятов и "кадыровцев".

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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