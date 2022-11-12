Также оккупанты продолжают размещать свои подразделения на территориях религиозных организаций, учреждений образования и здравоохранения.

На оккупированной территории Донецкой области между мобилизованными россиянами и кадыровцами возник очередной вооруженный конфликт.

Стычка, которая произошла в городе Макеевка, привела к ранению трех оккупантов, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На временно оккупированной территории Донецкой области остаются напряженными взаимоотношения между мобилизованными военнослужащими и оккупантами с территории Чеченской Республики", - отметили в Генштабе.

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Также по данным Генштаба, на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской и Запорожской областей враг продолжает использовать здания и территорию религиозных организаций, заведений образования и здравоохранения для размещения военнослужащих, военной техники и оборудования огневых позиций минометов и артиллерии.

Российские оккупанты в Украине

В сентябре на фоне провала вторжения в Украину российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в РФ. Мобилизованных россиян, несмотря на обещания российских властей, без всякой подготовки отправляли сразу на фронт в Украину.

Тем временем, между представителями различных групп оккупантов регулярно возникают вооруженные конфликты и столкновения. В частности, в августе во временно оккупированной Васильевке Запорожской области между бурятами и "кадыровцами" произошла перестрелка, которая привела к жертвам. В целом между подразделениями этих этнических групп отношения довольно напряженные. Они уже устраивали разборки в Чернобаевке Херсонской области, а кадыровцы даже нанесли по бурятам несколько артиллерийских ударов.

По словам представителя Министерства обороны Украины полковника Александра Мотузяника, конфликты в российской армии не единичны ввиду многоэтнического состава Вооруженных сил РФ. Например, во время временной оккупации территории на Сумщине вражеские подразделения не поделили между собой "шашлычную" и устроили бой.

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