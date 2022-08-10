По предварительной информации, горит нефтехранилище.

Утром в среду, 10 августа, в российском Ейске прогремели взрывы, и вспыхнул пожар на территории, где хранились нефтепродукты.

Очевидцы публикуют в сети фото и видео с клубами черного дыма.

Как известно Ейск расположен практически напротив Мариуполя. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко намекнул, что "такой внезапный пожар может быть совершенно не внезапным", и объяснил почему:

"В российском Ейске, что почти напротив Мариуполя через Азов в 30 километрах, вдруг тоже "хлопок" с утра. Пылает нефтехранилище. Наверное, тоже кто-то неудачно бросил окурок. Напомню, что Ейск – тот же город, откуда планируют завозить БК (боекомплекты) в Мариупольский порт. В Ейске, кроме порта, есть грузовой авиатерминал".

Взрывы на аэродроме РФ в Крыму 9 августа

Напомним, 9 августа, во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов на российской военной авиабазе "Саки" в Новофедоровке. Именно с этой авиабазы вражеские самолеты летели бомбить Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области.

В Минобороны Украины прокомментировали взрывы, отметив, что не могут установить причину возгорания, однако в очередной раз напомнили о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

В Минобороны России заявили, что взрывы произошли из-за того, что сдетонировали боеприпасы. Сообщалось о пострадавших и одном погибшем.

Вас также могут заинтересовать новости: