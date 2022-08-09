В ведомстве отметили, что "одежда из бавовны очень гигиенична".

Министерство обороны Украины потроллило россиян, комментируя взрывы и пожар на аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму.

Позиция Минобороны появилась в Facebook.

"Минобороны Украины не может установить причину возгорания, однако в очередной раз напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах. Факт пожара может быть использован страной-террористом в информационной войне. Не исключаем, что оккупанты "случайно" найдут какие-то характерные "шеврон", "визитку" или даже "ДНК". Попутно обращаем внимание, что одежда из бавовны очень гигиенична", - говорится в сообщении.

Украинцам в Минобороны посоветовали сохранять спокойствие и верить Вооруженным Силам Украины.

Ранее сообщалось, что в Крыму в Новофедоровке произошли мощные взрывы в районе военного аэродрома, с которого во время полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины рано утром 24 февраля, самолеты оккупантов летали бомбить Николаевскую, Херсонскую и Запорожскую области.

Бывший советник главы МВД Украины Виктор Андрусив намекнул, что мощные взрывы в Крыму 9 августа произошли в результате обстрела, осуществленного украинской стороной.

В Минобороны России утверждали, что взрывы произошли из-за того, что сдетонировали боеприпасы.

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