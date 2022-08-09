На подконтрольном РФ полуострове горели склады с боеприпасами, узнали журналисты.

В захваченном Российской Федерацией Крыму произошли взрывы в районе военного аэродрома возле города Саки, начался пожар.

В Новофедоровке горела взлетная полоса и склады с боеприпасами, сообщает в Telegram "Крым Сегодня. Новости", ссылаясь на слова очевидцев.

"…Первый взрыв раздался около 15:20, всего сообщают о десяти. Предварительно, повреждены соседние дома", - отмечается на канале.

Местные жители сообщили о большом количестве авто скорой помощи, которые ехали в сторону Новофедоровки из Евпатории. К месту взрыва отправили санавиацию.

С пляжей в Новофедоровке убегали туристы. Пособники оккупантов требовали, чтобы люди прятались в укрытиях.

Из Новофедоровки массово начали выезжать туристы, а также местные жители, на выезде образовались пробки.

Стоит отметить, что взрывы в Крыму произошли на авиабазе оккупантов, с которой самолеты летели бомбить Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области.

Напомним, российские оккупанты захватили украинский Крым весной 2014 года и превратили полуостров в огромную военную базу. Киев и ряд стран Запада не признали аннексию Крыма Россией законной.

Рано утром 24 февраля текущего года противники осуществили полномасштабное вторжение в Украину, в частности, с территории полуострова и захватили часть востока и юга нашей страны.

Киев давал достойный отпор противникам и утверждал, что собирается вернуть под свой контроль все захваченные противником земли, в том числе - Крым.

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