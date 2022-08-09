В российском Минобороны утверждают, что военный аэродром в Крыму не обстреливали.

Бывший советник главы МВД Украины Виктор Андрусив намекнул, что мощные взрывы в Крыму на военном аэродроме во вторник, 9 августа, произошли в результате огневого воздействия украинской стороны.

Украина получила на вооружение ракеты дальностью 200-300 км и применяет их, написал в Telegram экс-советник.

"Как вы могли понять - ракеты с дальностью 200-300 км уже у нас на вооружении и применяются", - поделился он.

В Минобороны РФ утверждают, что что на крымском аэродроме не обстреливали склад боеприпасов, сообщает пропагандистское агентство "РИА Новости". По его данным, на военном объекте просто взорвались боеприпасы.

"По докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было", - подчеркнули в ведомстве.