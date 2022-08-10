В сети опубликовали еще одно видео, показывающее огромные масштабы последствий серии взрывов 9 августа на военном аэродроме "Саки" во временно оккупированном Россией Крыму.
На ролике запечатлена стоянка с выжженными автомобилями. Известно, что она находилась в 500 метрах от места взрывов.
Взрывы на аэродроме РФ в Крыму
Напомним, 9 августа, во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов на российской военной авиабазе "Саки" в Новофедоровке. Именно с этой авиабазы вражеские самолеты летели бомбить Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области.
По данным крымских СМИ, один человек погиб и еще пятеро пострадали.
В Минобороны Украины прокомментировали взрывы, отметив, что не могут установить причину возгорания, однако в очередной раз напомнили о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.
В Минобороны России заявили, что взрывы произошли из-за того, что сдетонировали боеприпасы. Сообщалось о пострадавших и одном погибшем.