В компании заявили, что не видят никаких признаков возобновления работы в России в будущем.

Корпорация Toyota Motor Corp решила прекратить производство автомобилей на своем единственном заводе в России. Такой шаг является необычным для компании, которая все еще производит машины на заводах в Японии с момента своего основания в 1930-х годах.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что автопроизводитель еще в марте приостановил работу на своем заводе в Санкт-Петербурге. Несмотря на это Toyota оставила на работе всех работников и поддерживала готовность предприятия к восстановлению производства, когда позволят обстоятельства.

Видео дня

"Через шесть месяцев мы не смогли восстановить нормальную деятельность и не видим никаких признаков того, что мы сможем возобновить работу в будущем", — пояснили в компании.

В Toyota заявили, что деятельность корпорации в Москве нуждается в оптимизации и реструктуризации. Пока неизвестно, какие меры она будет принимать. Компания пообещала продолжать поддерживать свою розничную сеть и обслуживать существующих клиентов в России.

Какие автопроизводители прекратили работать в России

Как ранее сообщал УНИАН, автопроизводитель Volvo одним из первых прекратил выпуск и продажу автомобилей в Российской Федерации - еще 28 февраля. Главной причиной они называли вторжение РФ в независимую Украину.

8 марта стало известно, что итальянский производитель спортивных авто Lamborghini прекращает сотрудничество из РФ из-за войны в Украине.

19 апреля сообщалось, что американский автоконцерн General Motors полностью уходит из Российской Федерации. В связи с этим компания уволила сотрудников российского офиса. Стоит добавить, что в 2015 году GM уже сворачивала производство в России из-за оккупации украинского Крыма. При этом компания продолжала поставлять авто, но только дорогие модели Chevrolet и Cadillac.

Также весной стало известно, что Россию покидает и концерн Renault. В мае страна-оккупант "национализировала" его и теперь будет производить там российские машины под маркой "Москвич". Завод переименовали в июне.

27 августа стало известно, что известный немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz продаст свой завод Московской области.

Вас также могут заинтересовать новости: