Покупателем может стать российский дилер компании "Автодом"

Известный немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz продаст свой завод Московской области. Покупателем может стать российский дилер компании "Автодом".

Об этом сообщает российское издание Коммерсантъ.

В немецкой компании заявили, что рассматривают разные варианты ведения бизнеса в России. Этот завод занимался сборкой авто.

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Если российская компания купит завод, то она не сможет использовать его для сборки авто немецкой марки. Для этого необходимы поставки от различных авторизованных производителей запчастей, что на данный момент невозможно.

Сообщается, что завод запустили в 2019 году, но вложения еще не окупились, поэтому компания может сохранить возможность обратного выкупа.

Стоит отметить, что Mercedes-Benz планировала продать имущество дистрибутора "Мерседес-Бенц Рус" вместе с правами одному из российских дилеров.

Как ранее сообщал УНИАН, 8 марта стало известно, что итальянский производитель спортивных авто Lamborghini прекращает сотрудничество с Российской Федерацией из-за войны в Украине.

Компания сообщила, что глубоко опечалена событиями в Украине и намерена поддержать жертв войны. Коцерт обещал передать пожертвование в фонд ООН по оказанию помощи беженцам.

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