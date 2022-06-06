На заводе возобновят производство автомобилей под маркой "Москвич".

После ухода Renault из РФ бывший завод компании в Москве официально переименовали в "Москвич", сменились руководитель и собственник.

Об этом сообщают российские СМИ.

В середине мая Renault передал свои российские активы государству и правительству Москвы. Завод АО "Рено Россия" в Москве перешел Минпромторгу, а 68-процентная доля Renault в "АвтоВАЗ" - Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту.

Новым руководителем завода стал замглавы департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин. Сам завод переименовали - вместо ЗАО "Рено Россия" он теперь называется АО "Московский автомобильный завод Москвич".

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на заводе возобновят производство автомобилей под маркой "Москвич". При этом власти не собираются выпускать старые модели этого автомобиля, а планируют производить современные.

Также в СМИ появлялась информация, что на освободившихся мощностях столичного автозавода могут начать выпускать китайские автомобили.

Вас также могут заинтересовать новости: