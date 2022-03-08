Lamborghini также готовит пожертвование в фонд ООН по оказанию помощи беженцам.

Итальянский производитель спортивных авто Lamborghini прекращает сотрудничество с Россией.

Об этом говорится в заявлении бренда.

"В свете сложившейся ситуации деловые отношения с Россией приостановлены. Lamborghini надеется на скорое окончание боевых действий и возвращение к дипломатии", - говорится в заявлении бренда.

Компания сообщает, что глубоко опечалена событиями в Украине и намерена поддержать жертв войны. Она готовит пожертвование в фонд ООН по оказанию помощи беженцам.

Агентство Reuters со ссылкой на заявление другого производителя роскошных автомобилей, Ferrari, сообщает, что эта компания приостанавливает производство автомобилей для российского рынка

"Учитывая сложившуюся ситуацию, Ferrari приняла решение приостановить производство автомобилей для российского рынка до дальнейшего уведомления. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и всегда будем соблюдать все правила, положения и санкции", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что выходят с российского рынка Chevrolet, Cadillac, Ford, Jaguar, Porsche, Renault, Mercedes и некоторые другие автомобильные бренды.

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