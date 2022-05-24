Дополнительно оккупанты допечатали еще две тысячи листовок с почтовым "штемпелем": "Денацификация".

Пророссийское марионеточное "правительство" оккупированного Донецка выпустило почтовую марку с горящим заводом "Азовсталь" в Мариуполе по аналогии марки "Укрпочты" с горящим крейсером "Москва".

Об этом сообщает информационное "агентство" боевиков.

На почтовой марке террористы изобразили рашистский знак "Z" и фразу "Zакат нацизма". Знак "Z" перечеркивает герб украинского "Азова" на фоне разбомбленной "Азовстали", на территории которой несколько месяцев держали круговую оборону украинские защитники.

Тираж марки, как утверждают боевики, составляет 10 тысяч экземпляров.

Дополнительно оккупанты допечатали еще две тысячи листовок с почтовым "штемпелем": "Денацификация".

Марка оккупационных властей Донецка повторяет выпущенную еще в апреле почтовую марку Укрпочты "Русский военный корабль,...", которая стала пророческой.

Уже на следующий день после ее выхода стало известно о потоплении того самого русского крейсера "Москва", к которому и была озвучена фраза пограничника на Змеином.

Тираж "Русский военный корабль,..." вышел в количестве 1 млн штук, однако из-за спроса экземпляров для всех желающих из разных уголков мира не хватило.

Деньги перечислили на нужды ВСУ.

24 мая Укрпочта начала продажу новой марки с потопленной "Москвой". Один человек сейчас может купить 2 листа по 3 марки на 1 заказ.

Вас также могут заинтересовать новости: