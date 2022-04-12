Марки действительны для оплаты услуг почтовой связи во всех отделениях.

"Укрпочта" ввела в обращение почтовые марки "Русский военный корабль, иди...! Героям слава!"

Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"Наконец-то! Сегодня ввели в обращение почтовые марки "Русский военный корабль, иди... !" Можно приобрести онлайн или в главпочтамтах вашего города", - говорится в сообщении.

Марки действительны для оплаты услуг почтовой связи во всех отделениях.

На презентации марок и конвертов присутствовал украинский герой и морской пехотинец из Черкасской области Роман Грибов. Именно он стал автором культовой фразы, которую сегодня увековечили в почтовых марках.

На презентации также был и украинский писатель Сергей Жадан.

Напомним, эскиз для почтовой марки "Русский военный корабль, иди на...!" выбран по результатам народного голосования среди пользователей соцсетей. Больше всего голосов они отдали за рисунок Бориса Гроха - 1756 из 8000 пользователей Facebook и Instagram соответственно.

Справка УНИАН. "Русский военный корабль, иди ...!" - фраза, произнесенная украинским морским пехотинцем в ответ на предложение российского военного корабля сдаться во время атаки на остров Змеиный в первый день военного вторжения России в Украину 24 февраля.

После этого выражение стало одним из символов борьбы Украины с российскими фашистами.

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