Ракетный крейсер "Москва" российского Черноморского флота поражен украинскими ракетами "Нептун".
О поражении российского крейсера написал в Facebook журналист Серж Марко, и его сведения уже подтвердили в Одесской облгосадминистрации.
"Двумя ракетами "Нептун" только что поражен крейсер "Москва". Стоит, горит. А на море шторм. Требуется тактическое затопление, судя по всему", - поделился журналист.
Глава Одесской ОГА Максим Марченко подтвердил попадание по российскому крейсеру.
"Стоящие на страже Черного моря ракеты "Нептун" нанесли российскому кораблю очень серьезные повреждения. Слава Украине!" - поделился чиновник.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью адвокату и правозащитнику Марку Фейгину говорил, что крейсер "Москва" сильно горит.
"С флагманом морского флота крейсером "Москва" произошла какая-то неожиданность. Сильно горит... Там 510 человек экипажа, не можем понять, что произошло - два матроса покурило не в том месте, нарушили ли в очередной раз какие-то меры безопасности, не везет", - пошутил он.
Канал "Всевидящее ОКО" в Telegram опубликовал якобы фото горящего крейсера "Москва" и почти сразу же его удалил.
Стоит отметить, что крейсер "Москва" - это тот российский корабль, которого украинские пограничники с острова Змеиный в конце февраля послали на "х*й".