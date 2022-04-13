В российский крейсер попали две ракеты "Нептун", отметил журналист.

Ракетный крейсер "Москва" российского Черноморского флота поражен украинскими ракетами "Нептун".

О поражении российского крейсера написал в Facebook журналист Серж Марко, и его сведения уже подтвердили в Одесской облгосадминистрации.

"Двумя ракетами "Нептун" только что поражен крейсер "Москва". Стоит, горит. А на море шторм. Требуется тактическое затопление, судя по всему", - поделился журналист.

Глава Одесской ОГА Максим Марченко подтвердил попадание по российскому крейсеру.

"Стоящие на страже Черного моря ракеты "Нептун" нанесли российскому кораблю очень серьезные повреждения. Слава Украине!" - поделился чиновник.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью адвокату и правозащитнику Марку Фейгину говорил, что крейсер "Москва" сильно горит.

"С флагманом морского флота крейсером "Москва" произошла какая-то неожиданность. Сильно горит... Там 510 человек экипажа, не можем понять, что произошло - два матроса покурило не в том месте, нарушили ли в очередной раз какие-то меры безопасности, не везет", - пошутил он.

Канал "Всевидящее ОКО" в Telegram опубликовал якобы фото горящего крейсера "Москва" и почти сразу же его удалил.

Стоит отметить, что крейсер "Москва" - это тот российский корабль, которого украинские пограничники с острова Змеиный в конце февраля послали на "х*й".

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