Один человек может приобрести 2 листа по 3 марки на 1 заказ.

"Укрпочта" начала продажу марки "Русский военный корабль... Все!" на четырех интернет-площадках.

Об этом сообщил генеральный директор компании "Укрпочта" Игорь Смелянский в Telegram.

"В 11:00 продажа наших известных марок "Корабль ВСЕ" начнется одновременно в 4 Интернет - магазинах: Укрпочта, Розетка, Пром и Каста", - отмечается в сообщении.

В частности, марку можно заказать на таких ресурсах:

-Укрпочта: https://postmark.ukrposhta.ua/

-Розетка: https://rozetka.com.ua/seller/ukrposhta

-Каста: https://kasta.ua/supplier/dd38c2f9-2796-4947-a11d-749fa01ad52f/

-Пром: https://ukrposhta.prom.ua/

"Лимит одинаковый-2 листа по 3 марки на 1 заказ. Также есть возможность добавить благотворительный взнос на ВСУ", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля "Укрпочта" ввела в обращение почтовую марку "Русский военный корабль, иди ...! Героям слава!"тиражом 1 млн штук.

13 апреля украинские военные попали в российский крейсер "Москва" из противокорабельной ракетной системы "Нептун", нанеся ему серьезные повреждения. Позже в России подтвердили, что крейсер "Москва" затонул во время буксировки в порт.

20 апреля генеральный директор компании Смелянский заявил, что "Укрпочта" прекратила продажу марки. По его данным, было продано около 700 тысяч марок, еще 100 тыс. будут выделены на интернет-магазин компании. Остальные тиражи будут выделены на подарки официальным делегациям, в музеи и тому подобное.

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