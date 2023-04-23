Кроме того, вблизи воронки найдены чьи-то следы и пластиковые обломки.

Во Владимирской области РФ произошел странный взрыв. Поблизости появились три воронки разных диаметров.

Как сообщает российский Телеграм-канал "База", о громком взрыве в лесополосе сообщил один из местных жителей вечером 22 апреля. Полицейские приехали на место и обнаружили сразу три воронки разного размера.

Как пишет канал, одна из воронок диаметром 5 метров и глубиной 2,5 метра. Вторая - диаметром 2,5 метра и глубиной метр. Третья еще меньше - диаметром 1 метр и глубиной 0,5 метра. При этом лишь одна из воронок, самая большая, новая. Другие, вероятно, появились еще зимой.

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Кроме того, на месте были обнаружены пластиковые и металлические обломки и чьи-то следы. Кто устроил эти взрывы и что именно взорвалось, пока неизвестно.

Последний "хлопок" в России

В России часто случаются странные взрывы. Недавно в Белгороде раздался мощный взрыв, после которого на одной из улиц образовалась огромная воронка. Представители Минобороны РФ назвали причиной инцидента "нештатный сход авиационного боеприпаса". Из-за падения бомбы пострадали три человека.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 16 апреля заявил, что ВСУ якобы обстреляли село Терезовка и повредили жилые дома.

Российские СМИ в тот же день написали о падении в Брянске беспилотника с бомбой внутри. Сообщалось, что БПЛА переносил заряд из пластического взрывчатого вещества.

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