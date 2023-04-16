Обломки летательного объекта нашел местный житель.

В российском Брянске упал дрон, начиненный взрывчаткой. Как сообщает Telegram-канал "База", обломки неизвестного летательного аппарата самолетного типа обнаружил местный житель.

По данным канала, обломки неизвестного БПЛА лежали в лесу, примерно в 5 километрах от дома №100 на улице Абашева. Среди обломков лежала и бомба - предположительно, беспилотник нес заряд из пластического взрывчатого вещества.

В РФ падают неизвестные беспилотники

Беспилотники регулярно падают в РФ, но в последнее время ситуация напрягается. Дроны добираются до Москвы - недавно в Сети появилась информация о том, что в пригороде Коломны Московской области раздался громкий взрыв. Очевидцы отмечают, что к "бавовне" был слышен свист.

Видео дня

Москва усиливает противовоздушную оборону на фоне угрозы. В районе станции метро "Саларьево" установили радиолокационную станцию разведки и целеуказания.

Впоследствии дважды прогремели взрывы в Тульской области. Местные жители выложили видео с глубокой воронкой. Россияне сообщали, что упал беспилотник. Кроме того, в российском Белгороде неизвестен беспилотник атаковал газовую станцию.

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