Снаряд якобы пробил крышу жилого дома.

Одна из деревень в Белгородской области Российской Федерации якобы попало под обстрел. Конечно, сразу же местные власти заявили об атаке Вооруженных сил Украины.

"Под обстрел ВСУ попало село Терезовка Шебекинского городского округа. Есть разрушения: снаряд пробил крышу жилого дома и повредил стены и мебель в двух комнатах", - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в доме, по которому якобы ударила украинская армия, никого не было, потому что люди "пошли на кладбище". Он заверил, что на месте инцидента работают все необходимые службы.

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Жалобы россиян на обстрелы - последние новости

В 2022 году за неделю до Пасхи Федеральная служба безопасности Российской Федерации организовала информационную кампанию против Украины, использовав губернатора Белгородской области Вячеслав Гладкова. 19 апреля 2022 года он рассказывал об обстрелах сел области.

В субботу, 15 апреля 2023 года, Гладков снова пожаловался на обстрел области. Он был очень возмущен, потому что вроде бы у Вооруженных сил Украины нет "ничего святого".

Следует отметить, что постоянная "бавовна" уже надоела местным жителям. Вместо того, чтобы заставить диктатора Владимира Путина прекратить войну против Украины, они жалуются, что власти Белгородской области их "бросили".

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