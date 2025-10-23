Исследователи считают, что плащаница была минерализована из-за уникальных климатических условий внутри погребальной камеры.

После первоначального исследования 2000-летнего саркофага в Неаполе с помощью микрокамеры археологи были настолько воодушевлены увиденным, что впервые вошли внутрь этой запечатанной гробницы. Об этом пишет Popular Mechanics.

Отмечается, что как только они открыли проход внутри саркофага, запечатанного на протяжении тысяч лет, они были потрясены состоянием находки.

Группа археологов под руководством Симоны Формолы, исследующая гробницу Цербера в городе Джульяно на северо-западе Неаполя, обнаружила человека, лежащего лицом вверх в состоянии, которое они сочли "отличным".

Тело было укрыто саваном и окружено целым рядом предметов, включая несколько сосудов для благовоний и инструменты для омовения тела, часто используемые при погребении. Команда считает, что особый уход за покойным, а также предметы, найденные рядом с телом, позволяют предположить, что человек в саркофаге был членом семьи, для которого изначально был построен мавзолей.

"Гробница Цербера продолжает предоставлять ценную информацию о Флегрейской территории близ Литернума. Расширяя знания о прошлом и открывая возможности для междисциплинарных исследований", - заявил Мариан Нуццо, суперинтендант Министерства культуры Италии.

Важно, что теперь у команды есть новый ценный источник информации. Нуццо поснил:

"В последние месяцы лабораторные анализы образцов, взятых из захоронений и осадочных пластов, дали значительный объем данных об обращении с телом покойного и проведенных погребальных ритуалах, что значительно обогатило панораму наших знаний".

Ученые считают, что плащаница, вероятно, была минерализована из-за уникальных климатических условий внутри погребальной камеры. Анализ тканей продолжается, но археологи надеются определить структуру, тип и качество пряжи, использованной в гробнице. Они думают, что эта информация поможет собрать дополнительные социальные и культурные сведения.

По мере того, как анализ ДНК останков продолжается, команда также продолжает анализировать органические вещества, включая пыльцу, обнаруженные в саркофаге. Они уже выяснили, что тело, вероятно, было обработано кремами на основе мари (также известной как лебеда) и абсента, предназначенными для улучшения сохранности.

Ученые надеются, что дальнейший сбор образцов и анализ всех предметов, обнаруженных в саркофаге, даст дополнительную информацию об окружающем некрополе, которая поможет составить более полную картину социального и культурного облика Неаполя 2000 лет назад.

