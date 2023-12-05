Она повторяла нарративы российской пропаганды.

В Бельгии женщина выгнала из магазина украинца, который сделал ей замечание из-за поддержки преступной войны РФ против Украины. Видео из центра города Льеж обнародовали в сети.

Автор видео зашел в магазин, в котором продают сувениры с российской и советской символикой, матрешки, плакаты с фотографией диктатора Путина, а также одежда с изображением "чебурашки" в форме российского захватчика и буквами "Z".

Мужчина спросил у продавщицы или владелицы магазина, символом чего является Z-свастика. Она ответила, что это символ "СВО", а она "гражданка Европы". После этого она сказала ему покинуть магазин.

"Я поддерживаю войну в Украине... У меня там сын воюет. Я за "СВО". Это не война России с Украиной, это война России с Соединенными Штатами. На Украину напали сами украинцы. Вы ее сами продали, за бесценок. Вы продали ее американцам. Это вы напали на Донбасс! Кто АТО объявил?" - заявила она им в конце.

"Русский мир" в других странах

Напомним, прошлой осенью в Германии оштрафовали пенсионера, который пришел на украинский митинг с флагом Российской Федерации. Также штраф выписали мужчине, который вышел на работу в футболке с буквой "Z".

Также сообщалось о расследовании в отношении пророссийских активистов Елены Колбасниковой и Макса Шлудда, которые живут в Германии. Они известны поддержкой российской армии и войны против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: