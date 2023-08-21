Их подозревают в нарушении закона о контроле над военным оружием.

Сегодня в немецком Кёльне спецподразделения полиции провели обыск в квартире пророссийских активистов Елены Колбасниковой и Макса Шлунда.

Об этом сообщает Kölner Stadt-Anzeiger. Вчера Колбасникова возглавила автомобильный парад, в котором приняли участие 40 автомобилей, украшенных флагами России и СССР. В прокуратуре заявили, что обыски не связаны с этой демонстрацией.

Пророссийских активистов подозревают в возможном нарушении закона о контроле над военным оружием. У полиции есть подозрения, что пара "имеет доступ" к автомату Калашникова.

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По данным СМИ, у них в квартире нашли оружие, сейчас правоохранители проверяют его подлинность.

Что известно о Колбасниковой и Шлунде

Колбасникова неоднократно принимала участие в пророссийских акциях в Германии, на которых поддерживала вторжение России в Украину.

Весной Колбасникову обвинили в пропаганде войны за слова о том, что Россия "помогает положить конец войне в Украине". Уже летом суд оштрафовал ее на 900.

Зимой СМИ сообщали, что активисты собрали в Германии деньги для 42-й мотострелковой дивизии РФ, средства потратили на средства связи. В итоге к Колбасниковой и Шлунду пришли с обыском.

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