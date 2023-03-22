Он должен будет выплатить 1500 евро благотворительной организации.

В Германии немца российского происхождения оштрафовали на 1500 евро за то, что он пришел на работу в футболке с буквой "Z".

Как сообщает FAZ, 49-летний мужчина живет в Германии с 1992 года. Он работет электриком в промышленной зоне Валлуф. Владелец компании установил флаг Украины на своем здании, после чего мужчина решил носить на работе черную футболку с большой белой буквой "Z".

В зале суда он рассказал, что в основном информацию о войне в Украине черпал из российских СМИ, поэтому был уверен, что к власти в Украине "пришли нацисты".

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Мужчина заявил, что сожалеет о выборе одежды и о выборе СМИ. Кроме того, сын одного из его близких друзей погиб на войне, поэтому он решил "смотреть больше немецких новостей".

В судебном округе Висбадена демонстрация буквы "Z" на публике считается уголовным преступлением. Однако мужчину обязали выплатить пять взносов по 300 евро в союз благотворительных организаций "Германия помогает", которые собирают деньги для жертв землетрясения в Сирии и Турции, а также для жертв войны в Украине. В этом случае процесс будет завершен.

Символика "Z" - что известно

В России буква "Z" считается одним из символом полномасштабного вторжения в Украину. Российские захватчики наносят буквы "Z" и "V" на свою технику, также ее используют пропагандисты.

Весной прошлого года Верховная Рада Украины официально запретила символики военного вторжения России.

В апреле 2020 года в немецком округе Герфорд отказались от выдачи автомобильных номеров с буквой Z. А в Гамбурге мужчину оштрафовали за такой символ на автомобиле.

Японская авиакомпания ZIPAIR даже перекрасила самолеты из-за опасений, что это будет выглядеть как поддержка России. А в Казахстане зимой оштрафовали россиян, которые наклеили на свой автомобиль наклейку с буквой "Z".

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