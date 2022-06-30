Россияне на неопределенный срок потеряют возможность путешествовать в еще одну страну.

Россия продолжает движение в сторону изоляции от других стран. Теперь и Бельгия отказывается принимать "руссо туристо". Граждане РФ потеряют возможность оформлять туристические и другие краткосрочные визы в эту страну уже с 1 июля.

Об этом сообщается на сайте оператора визовых центров VFS Global.

Так, с июля россияне не смогут получать туристические визы в Бельгию. Визовый центр страны будет принимать заявления от граждан РФ только в отдельных случаях. Россияне смогут получать рабочие и студенческие визы, а также разрешения на посещение Бельгии для воссоединения семьи.

Причину приостановки выдачи туристических виз в посольстве Бельгии пока что не сообщают. Когда теперь россияне смогут снова оформлять разрешение на въезд в эту страну также остается загадкой. Положение вступит в силу с 1 июля и продлится на неопределенный срок.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Греция приостановила выдачу виз россиянам.

Вас также могут заинтересовать новости: