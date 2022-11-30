Этим его ведомство будет заниматься в следующем году.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал "капитальное развитие" ядерных сил страны-оккупанта. Этим его ведомство займется в 2023 году.

"В следующем году особое внимание уделим капитальному развитию в интересах ядерных сил", - цитирует Шойгу российское пропагандистское издание "РИА Новости".

Кроме того, он заявил, что оккупанты в Украине тестируют новые способы применения ракетных войск и артиллерии. Прежде всего это касается использования "разведывательно-ударных огневых комплексов, включающих в себя беспилотные летательные аппараты, а также современные и перспективные образцы вооружения".

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Шойгу подчеркнул, что россияне также "совершенствуют контрбатарейную борьбу как одну из основных задач огневого поражения противника". Глава Минобороны РФ также предложил применять на войне в Украине "перспективные вооружения".

Война в Украине: ядерная угроза

С начала полномасштабной войны России против Украины в Москве не раз угрожали применением ядерного оружия по территории нашей страны.

Так, в начале ноября 2022 года президент страны-агрессора Владимир Путин насторожил западных лидеров, вспомнив о ядерных атаках Соединенных Штатов Америки в 1945 году на Хиросиму и Нагасаки. О применении ядерной бомбы против Японии Путин сказал в разговоре с президентом Франции Макроном.

На фоне разгромных поражений оккупантов в Украине к ядерным угрозам вновь прибегла и российская пропаганда. Муж топ-пропагандистки Маргариты Симоньян режиссер Тигран Кеосаян заявил, что "ядерная страна не может проиграть ни в одной войне", если вовремя пойдет на ядерный удар.

По данным СМИ, весной 2022 года российские официальные лица обсуждали возможно использование президентом РФ Владимиром Путиным ядерного оружия против Украины.

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