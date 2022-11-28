При этом, по данным издания, Путин не участвовал в подобных обсуждениях, поскольку лишь он может принять решение об использовании такого оружия, независимо от мнения генералов.

Весной 2022 года российские официальные лица обсуждали возможное использование президентом РФ Владимиром Путиным ядерного оружия против Украины.

Как пишет Newsweek, факт проведения таких обсуждений подтверждают электронные письма, доступ к которым получило издание. Они приходили на почту российского правозащитника, руководителя антикоррупционного сайта Gulagu.net Владимира Осечкина от информатора из ФСБ под ником "Ветер перемен". Он отправлял информацию о разговорах внутри Кремля и российских силовых структурах.

Отмечается, что письма поступили за несколько месяцев до того, как Путин заявил о готовности использовать ядерное оружие для защиты своей "территориальной целостности". При этом, вышеупомянутый информатор выразил сомнение, что Путин пойдет на ядерный удар, потому что Россия "тоже окажется на волне". Он добавил, что хотя война против Украины была "где-то вне логики и здравого смысла", все участвовавшие в дискуссиях надеялись, что "не будет совершена откровенная глупость" в виде применения ядерного оружия.

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Кроме того, человек под ником "Ветер перемен" заявил, что применение тактического ядерного оружия против Украины будет означать "поражение России" как в глазах противников, так и в глазах нейтральных стран.

"Такой мощный аргумент для локального конфликта продемонстрировал бы военную слабость, которую не мог бы перечеркнуть даже военный успех", – отметил информатор из ФСБ.

Он также предположил, что цепочка командования в Кремле заблокирует решение Путина, если он попытается отдать приказ о ядерном ударе. При этом, по данным издания, Путин не участвовал в подобных обсуждениях.

"Он – единственный, кто может принять решение об использовании такого оружия, независимо от мнения генералов. Но сам факт таких дискуссий вызывает опасения Белого дома", – отмечают журналисты.

Директор европейской программы Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марк Бергманн сказал Newsweek, что сейчас Путин "отчаянно ищет какой-то способ попытаться изменить этот конфликт".

"Если вы руководитель такой державы, как Россия, вас может огорчать тот огромный запас ядерного оружия, который является вашей претензией на статус великого государства, однако в то же время эти запасы вроде бы неактуальны - вы не можете ими реально воспользоваться. Все, что вы можете сделать, это угрожать их применением", – объяснил Бергманн.

При этом он считает, что если Украина продолжит добиваться значительных успехов и приблизится к оккупированному Крыму, РФ может всерьез прибегнуть к ядерным угрозам.

В то же время американские чиновники не видят доказательств того, что российские военные перемещают ядерное оружие или как-то готовятся к такому удару. При этом источники в администрации Байдена заявили, что американские должностные лица считаю, что риск применения ядерного оружия по Украине может увеличится, когда Москва исчерпает свои силы и конвенционное оружие на войне.

Война в Украине: ядерная угроза

С начала полномасштабной войны России против Украины в Москве не раз угрожали применением ядерного оружия по территории нашей страны.

Так, в начале ноября 2022 года президент страны-агрессора Владимир Путин насторожил западных лидеров, упомянув о ядерных атаках Соединенных Штатов Америки в 1945 года на Хиросиму и Нагасаки. О применении ядерной бомбы против Японии Путин сказал в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

На фоне разгромных поражений оккупантов в Украине к ядерным угрозам вновь прибегла и российская пропаганда. Муж топ-пропагандистки Маргариты Симоньян режиссер Тигран Кеосаян заявил, что "ядерная страна не может проиграть ни в одной войне", если вовремя пойдет на ядерный удар.

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